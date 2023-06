Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Nasdaq und S&P erklimmen Jahreshochs

Nach einer durchwachsenen Eröffnung zieht die Wall Street an. Der breit gefasste Leitindex S&P 500 und der technologielastige Nasdaq steigen um jeweils etwa ein halbes Prozent und markierten mit 4395,70 beziehungsweise 13.684,26 Punkten jeweils den höchsten Stand seit rund einem Jahr. Auch der US-Standardwerteindex Dow Jones liegt am Donnerstag um 0,5 Prozent im Plus.