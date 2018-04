Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Nervöser Handel an der Wall Street

25. April 2018 , aktualisiert 25. April 2018, 16:01 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt haben den Anlegern an der Wall Street am Mittwoch erneut Kopfzerbrechen bereitet. Größter Gewinnern im Dow waren Boeing-Titel.