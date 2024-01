Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Netflix und Chip-Werte treiben S&P auf neues Rekordhoch

Starke Geschäftszahlen wichtiger Technologiefirmen treiben den US-Index S&P 500 auf ein neues Allzeithoch. Das breit gefasste Börsenbarometer rückte zur Eröffnung am Mittwoch um ein halbes Prozent auf 4889 Zähler vor. Damit stand er zum dritten Mal in einer Woche so hoch wie noch nie.