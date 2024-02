Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Positive Bilanzen beflügeln die Wall Street – Snap-Aktie stürzt aber über 30 Prozent ab

Gefragt waren unter anderem die Aktien von Ford mit einem Plus von 5,4 Prozent. Ford will für die ersten drei Monate 2024 zusätzlich zu den gewohnten 15 Cents je Quartal eine weitere Dividende von 18 Cents je Aktie ausschütten. Die Titel des Konkurrenten General Motors , der zuletzt ebenfalls seine Dividende für Stammaktien ab 2024 erhöht hatte, gewannen in Fords Kielwasser gut zwei Prozent.