Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Positive Signale beim Zollstreits beflügeln die US-Börsen

New YorkSpekulationen auf eine Entspannung im chinesisch-amerikanischen Zollstreit haben am Donnerstag den Anlegern in New York neuen Mut gemacht. Vertreter der beiden größten Volkswirtschaften der Welt wollen sich im Handelsstreit wieder an den Verhandlungstisch setzen. Eine entsprechende Einladung zu neuen Gesprächen wurde in Peking begrüßt.