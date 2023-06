Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Powell-Rede belastet die Wall Street

Ein steigender Bitcoin Kurs half dem Kryptosektor indes nach oben. Die Cyberdevise zog um 4,3 Prozent auf 29.385 Dollar an und stand damit so hoch wie seit sechseinhalb Wochen nicht mehr. Papiere der Bitcoin-Miner Riot Platforms und Marathon Digital gewannen mehr als fünf Prozent. Aktien der Kryptobörse Coinbase zogen um 2,3 Prozent an.