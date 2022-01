Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Schwacher Auftakt an der Wall Street – General-Electric-Aktie fällt um sechs Prozent

„Wir leben in einer Welt, in der die meisten Marktteilnehmer noch nie einen Zinserhöhungszyklus miterlebt haben“, sagte Aktienhändler Keith Temperton vom Brokerhaus Forte Securities. „Alles, was sie kennen, ist eine Fed, die Geld in die Märkte pumpt. Daher ist das jetzt ein Schock.“