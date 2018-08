Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Starke Bilanzen beflügeln US-Börsen - Tesla hebt nach Tweet ab

New YorkZunehmender Konjunkturoptimismus hat den US-Börsen am Dienstag Auftrieb gegeben. Gute Geschäftsergebnisse bei den US-Unternehmen im zweiten Quartal weckten die Hoffnung, dass die weltweit größte Volkswirtschaft in einem guten Zustand ist. Den Handelskonflikt würden Anleger dagegen beiseite schieben, sagte Peter Cardillo, Marktanalyst beim Handelshaus First Standard Financial aus New York.