Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Starke Konjunkturdaten belasten US-Börsen

PVH: Eine pessimistische Prognose schickt die Aktie des US-Modekonzerns PVH in den Keller. Die Wertpapiere des Eigners der Modemarken „Tommy Hilfiger“ und „Calvin Klein“ brechen im an der Wall Street um mehr als 23 Prozent ein. Das in New York ansässige Unternehmen erwartet für das erste Quartal einen Umsatzrückgang von rund elf Prozent. Nach Angaben des Konzerns setzen die hohe Inflation und die schwächelnde Wirtschaft in Europa dem Großhandelsgeschäft von PVH zu.