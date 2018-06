Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Anleger haken Fed-Zinserhöhung ab

In der Aussicht auf einen Bieterwettkampf griffen Anleger bei Aktien von Twenty-First Century Fox zu und schoben den Kurs um 1,6 Prozent an. Der US-Kabelnetzbetreiber Comcast legte ein 65 Milliarden Dollar schweres Gebot für Fox vor und fuhr damit dem Unterhaltungskonzern Disney in die Parade. Dieser ist ebenfalls an Fox interessiert und bietet gut 52 Milliarden Dollar. Comcast-Titel legten 4,2 Prozent zu, Disney-Aktien 1,5 Prozent.