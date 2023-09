Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Anleger halten sich vor Inflationsdaten zurück – Oracle-Aktien brechen ein

In Erwartung richtungsweisender Inflationsdaten haben sich die Anleger an den US-Börsen am Dienstag zurückgezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag im frühen Handel 0,1 Prozent schwächer bei 34.625 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sowie der Index der Technologiebörse Nasdaq verloren je 0,2 Prozent auf 4478 und 13.888 Zähler.