Die Anleger an der Wall Street halten sich am Mittwoch zu Handelsbeginn zurück. Der breiter gefasste S&P 500-Index liegt unverändert bei 5174 Punkten, nachdem er am Dienstag ein Rekordhoch markiert hatte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notiert 0,1 Prozent höher bei 39.055 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gibt 0,2 Prozent auf 16.205 Punkte nach.