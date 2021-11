Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Anleger kehren trotz Omikron-Sorgen an Wall Street zurück

Nach den Kursverlusten vom Freitag haben US-Anleger zum Wochenstart nach günstigen Kaufgelegenheiten Ausschau gehalten. Gefragt waren vor allem Technologiewerte. Anleger hofften, dass diese die Pandemie am besten überstehen. Der technologielastige Nasdaq-Index stieg zur Eröffnung am Montag um bis zu 1,6 Prozent auf 15.741 Punkte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte zog um bis zu 1,1 Prozent auf 35.288 Punkte an. Der breiter gefasste S&P 500 legte in der Spitze 1,3 Prozent auf 4654 Zähler zu.