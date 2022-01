Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Anleger wieder in Kauflaune – Dow-Jones-Index erreicht neues Rekordhoch

Die US-Börsen bleiben im Rekordfieber. Der Dow-Jones-Index startete am Dienstag so hoch wie noch nie in den Handel. Bereits am ersten Handelstag im Jahr 2022 hatten die wichtigsten Indizes an der Wall Street deutlich zugelegt. Neben einem generell vorherrschenden Optimismus seien Anleger auf der Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. „Anleger sehen den Beginn des neuen Jahres als eine Chance, die Titel in ihren Portfolien umzuschichten.“