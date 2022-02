Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen auf Erholungskurs

Nach dem jüngsten Teuerungsschub stellen sich die Investoren mehr und mehr auf ein stärkeres Gegensteuern der US-Notenbank Fed ein. „An den Märkten kehrt ein gewisses Maß an Ruhe ein, die Nachricht ist verarbeitet worden“, sagte Seeema Shah, Chefstrategin bei Principal Global Investors. „Die Fed will kein Alarmsignal senden, sie will so aussehen, als hätte sie die Situation fest im Griff, und nicht alle wild herumrennen lassen.“