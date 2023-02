Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen fester – Kurssprung bei Meta

Die Federal Reserve hatte den Schlüsselsatz lediglich um einen Viertel-Prozentpunkt angehoben. Damit kehrt nach einer Serie relativ aggressiver Zinsschritte wieder etwas Normalität in der Geldpolitik ein. „Die Anleger werden durch die Tatsache ermutigt, dass die Fed versucht, mit ihrem Zinsstraffungsprogramm fertig oder kurz davor zu sein“, sagte Investmentstratege Sam Stovall von CFRA Research in New York.