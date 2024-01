Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen klettern weiter nach oben – Tesla-Aktie rutscht auf Acht-Monats-Tief

„Diese Zahl lindert zwar die Rezessionsängste der Investoren“, sagte Peter Cardillo, Chefökonom beim Finanzdienstleister Spartan Capital Securities in New York. „Sie weist aber auch darauf hin, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen in den nächsten sechs Monaten wahrscheinlich nicht senken wird“, Die Währungshüter versuchen, mit hohen Zinsen die Inflation zu dämpfen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen.