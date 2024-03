Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen legen trotz höherer Inflation leicht zu

Eine geldpolitische Lockerung dürfte im Juni ins Visier der Notenbanker rücken, meint Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank und fügt an: „Erwiese sich der Inflationsrückgang auch in den kommenden Monaten zäher als gedacht, verschiebt sich der Zeitpunkt einer ersten Zinssenkung weiter in die Sommer- und Herbstmonate.“