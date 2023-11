Humana hält trotz überraschend starker Ergebnisse für das dritte Quartal an seinem Jahresausblick fest. CVS erwartet indes 2024 einen Gewinn in der unteren Hälfte seiner früheren Prognose von 8,50 bis 8,70 Dollar pro Aktie. Grund seien erhöhte Kosten, da Patienten zunehmend Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nähmen, die während der Pandemie verschoben worden seien.