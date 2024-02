Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen nach enttäuschenden Inflationszahlen auf Erholungskurs

Die Analysten sprachen von einer Schnäppchenjagd, nachdem die Indizes am Dienstag bis zu knapp zwei Prozent im Minus geschlossen hatten. Neue Daten wiesen auf eine überraschend zähe US-Inflation hin, was Sorgen um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed in ihrem Kampf gegen die hohe Teuerungsrate schürte.