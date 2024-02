Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen notieren uneinheitlich – Zoom-Aktie gefragt

In Erwartung weiterer Hinweise auf die US-Geldpolitik haben sich Anleger mit Engagements an der Wall Street zurückgehalten. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bröckelten zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 0,3 Prozent ab. Im weiteren Verlauf schwankten sie um den Vortagesschluss. Am Montag hatten die US-Börsen im Minus geschlossen.