Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen rutschen vor Zinsentscheid ins Minus

Trotz der hohen Zinsen hat das Wohnungsbaugeschäft in den USA nach einem Einbruch zu Jahresbeginn im Februar wieder Boden gut gemacht. Die Zahl der neu begonnenen Projekte stieg hochgerechnet auf das Jahr um 10,7 Prozent auf rund 1,521 Millionen Einheiten, wie das Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 1,425 Millionen gerechnet. Begünstigt wurde das Baugeschehen durch milde Temperaturen und einen anhaltenden Mangel an Bestandshäusern auf dem Markt.