Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen schieben Syrien-Konflikt beiseite

Die neuesten Konjunkturdaten fielen gemischt aus. So blieb der Index der New Yorker Fed für das verarbeitende Gewerbe im April hinter den Prognosen zurück. „Die Stimmung in der Industrie ist ungeachtet des Rückgangs als solide zu bezeichnen und am Bild einer wachsenden Volkswirtschaft sollte somit nicht grundsätzlich gerüttelt werden“, kommentierte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. Der Einzelhandelsumsatz im März überraschte insgesamt mit plus 0,6 Prozent positiv. Allerdings sei der Umsatz zuvor in den Monaten gefallen. Daher halte sich die Euphorie in Grenzen.