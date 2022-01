Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen stabilisieren sich nach dem Ausverkauf – Anleger kaufen Bankaktien

Nach dem ersten Schreck über eine mögliche schärfere Straffung der US-Geldpolitik kehrt wieder etwas Ruhe an der Wall Street ein. Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Donnerstag um jeweils etwa 0,3 Prozent, nachdem sie am Mittwoch bis zu zwei Prozent abgerutscht waren. Der technologielastige Nasdaq gab zwar erneut nach, allerdings deutlich langsamer als zuletzt.