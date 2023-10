Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen vor Powell-Rede unverändert

In Erwartung einer Rede von Notenbank-Chef Jerome Powell wagen sich die Anleger an der Wall Street kaum aus der Deckung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte kurz nach Eröffnung am Donnerstag knapp im Minus bei 33.639 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 trat mit 4313 Zählern mehr oder weniger auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,2 Prozent auf 13.339 Punkte vor.