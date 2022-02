Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsenindizes geben rund zwei Prozent nach – Reisewerte sind die großen Verlierer

Die US-Börsen gehen am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine in die Knie. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel am Donnerstag in den ersten Handelsminuten um 2,3 Prozent auf 32.375 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq sackten je zwei Prozent auf 4140 und 12.770 Punkte ab. Allerdings fiel der Wertverlust deutlicher geringer aus als an den europäischen Börsen.