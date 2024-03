Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsenkurse steigen nach Powell-Aussagen

Nach teils aggressiven Erhöhungen pausierte die US-Notenbank mehrmals und hielt den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent konstant. Laut dem Fed-Watch-Tool der Chicagoer Terminbörse steht für eine deutliche Mehrheit in Höhe von 70 Prozent fest, dass die erste Zinssenkung während der Sitzung am 12. Juni erfolgt. In der nachfolgenden Juli-Sitzung erwarten nur nur noch zehn Prozent einen unveränderten Zinssatz von 5,25 bis 5,50 Prozent. Der Redetext von Powell hat die Erwartungen weiter gefestigt.