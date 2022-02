Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Indizes kommen nicht vom Fleck – Amazon steigt beim Spezialisten für autonomes Fahren ein

Peloton: Das Unternehmen begegnet der nachlassenden Nachfrage nach seinen Fitnessgeräten mit massiven Stellenstreichungen und einem Umbau der Führungsriege. Der Mitbegründer des Heimtrainerherstellers, John Foley, trete als Vorstandschef zurück und wechsle auf den Posten des Verwaltungsratschefs, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Ex-Spotify - und Netflix -Manager Barry McCarthy werde am Mittwoch das Ruder übernehmen. Zudem sollen neue Vorstandsmitglieder die Führungsriege verstärken. Peloton werde außerdem rund 2800 Stellen abbauen und damit 20 Prozent der Belegschaft, kündigte das Management an. Die Aktie steigt aufgrund der Nachrichten um mehr als elf Prozent.