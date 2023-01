Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Jobdaten drücken Wall Street ins Minus – Kurs der Kryptobank Silvergate halbiert sich fast

Coinbase: Die Aktien der Krypto-Handelsplattform gab 12,8 Prozent nach. Das Analysehaus Cowen hatte das Papier unter Berufung auf das schwierige makroökonomische Umfeld und die anhaltenden Bedenken hinsichtlich des Scheiterns von FTX herabgestuft. Die Herabstufung erfolgte einen Tag, nachdem Coinbase mit dem New Yorker Department of Financial Services einen Vergleich in Höhe von 100 Millionen Dollar wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung geschlossen hatte.