Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Märkte notieren vor Powell-Anhörung im Minus

Vor den Anhörungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Kongress am Mittwoch bleibt die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Dienstag 0,4 Prozent schwächer bei 38.839 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,7 Prozent auf 5096 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um 1,4 Prozent auf 15.969 Punkte ab.