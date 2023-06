Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Märkte treten auf der Stelle

Die Anleger in New York bleiben zum Wochenschluss unentschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stand am Freitagmittag (Ortszeit) nahezu identisch zum Vortag bei 34.412 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 4431 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,1 Prozent niedriger bei 13.767 Punkten.