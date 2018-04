Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Mobilfunkhochzeit sorgt für Zuversicht an der Wall Street

Die Telekom-Aktie, mit einem Plus von drei Prozent am Montag zeitweise größter Dax-Gewinner, rutschte am Nachmittag jedoch wieder ins Minus. Sprint-Aktien verloren im vorbörslichen US-Handel sogar vierzehn Prozent und wurden somit bei 5,57 Dollar unter dem im Deal festgelegten Preis von ungefähr 6,62 Dollar gehandelt. T-Mobile US notierten rund drei Prozent schwächer bei 62,68 Dollar.