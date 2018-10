Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall-Street-Anleger zeigen sich vor dem Wochenende kauffreudig

New YorkDie starken Firmenbilanzen dämpften die Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege der Investmentbank B. Riley FBR. An der Wall Street legten die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 im frühen Handel am Freitag um gut ein Prozent zu.