Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street auf Erholungskurs

14. März 2018 , aktualisiert 14. März 2018, 15:39 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Am Tag nach Rex Tillersons Entlassung als US-Außenminister hat sich die New Yorker Börse wieder berappelt. Dow Jones & Co. gehen mit Zugewinnen in den Handel.