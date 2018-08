Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street bleibt zur Eröffnung unverändert

New YorkAn der Wall Street haben Anleger am Mittwoch Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Der Dow Jones und der Nasdaq-Composite starteten kaum verändert. Der S&P 500 notierte bei 2856 Punkten minimal im Minus, blieb aber in Sichtweite seines im Januar markierten Rekordhochs von knapp 2873 Zählern. Der Handelsstreit zwischen den USA und China ging derweil in die nächste Runde. Beide Seiten kündigten neue Zölle an.