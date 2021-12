Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet freundlicher – Tech-Werte unter Druck

Die abnehmende Furcht vor den Folgen der Corona-Variante Omikron hat US-Anleger zum Wochenstart zuversichtlicher gestimmt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg am Montag 1,3 Prozent auf 35.020 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 zog 0,4 Prozent auf 4555 Zähler an. Dagegen gab der Index der Technologiebörse Nasdaq in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent auf 15.035 Punkte nach.