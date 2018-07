Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet höher - Anleger setzen auf höhere Gewinne

New YorkZu Beginn der neuen Handelswoche haben die Anleger in New York den amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt beiseitegeschoben und auf sprudelnde Unternehmensgewinne gesetzt. Der Dow Jones legte 0,7 Prozent zu, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gewannen ebenfalls mehr als ein halbes Prozent. „Nach den guten US-Jobdaten hat sich die Stimmung wieder verbessert“, sagte ein Händler. Dem am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht zufolge waren im Juni in den USA mehr Stellen als erwartet geschaffen worden.