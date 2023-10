Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet im Minus – Geldpolitik im Blick

Tesla: Die gedrosselte Produktion wegen geplanter Werksschließungen hat den Absatz des weltgrößten Elektroautobauers Tesla gedrückt. Das US-Unternehmen lieferte im dritten Quartal 435.059 Autos an seine Kunden aus, ein Minus von 6,7 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal, wie Tesla am Montag mitteilte. Damit blieb der Autobauer hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Diese hatten im Durchschnitt mit 454.100 Fahrzeugen gerechnet. Tesla hält weiter an seinem Ziel fest, in diesem Jahr 1,8 Millionen Fahrzeuge auszuliefern. Die Papiere verlieren 0,7 Prozent.