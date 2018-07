Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet im Plus – Anleger setzen auf starke Bilanzen

New YorkAn der Wall Street haben die Anleger auch am Dienstag auf steigende Unternehmensgewinne gesetzt. Im Vorfeld der neuen Berichtssaison, die Ende der Woche mit einer Reihe von Bankenbilanzen einen ersten Höhepunkt erreichen wird, deckten sich Anleger mit Aktien ein. Der Dow Jones legte 0,4 Prozent zu, nachdem er am Montag schon über ein Prozent gewonnen hatte.