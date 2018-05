Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet im Plus

Er erholte sich somit etwas von den herben Verlusten am Montag und Dienstag, welche die politische Krise in Italien ausgelöst hatte. Die Erholung ging einher mit wieder steigenden italienischen Anleihekursen.

Zur Beruhigung trug unter anderem eine Aufstockung dreier italienischer Staatsanleihen bei. Zwar musste Italien viel höhere Zinsen für das frische Kapital zahlen. Allerdings stieg zugleich die Nachfrage nach den Papieren an.