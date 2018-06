Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet im Plus

New YorkAuch zum Wochenbeginn haben die zuletzt guten US-Arbeitsmarktzahlen den Anlegern an der Wall Street Kauflaune gemacht. Der Dow Jones stieg in den Anfangsminuten um 0,6 Prozent auf 24.792 Punkte. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten je etwa 0,4 Prozent zu.