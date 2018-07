Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet im Plus

New YorkAuch an der Wall Street haben die Anleger am Donnerstag wieder Land gesehen. Der Dow-Jones-Index legte 0,8 Prozent auf 24.900 Punkte zu. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gewannen jeweils etwa ein halbes Prozent. Vor allem die Aussicht auf gute Firmenbilanzen mache vielen Anlegern Mut, sagte ein Händler. Man setze darauf, dass die jüngsten Steuersenkungen die Gewinne der Unternehmen sprudeln ließen. Allerdings werde man auch genau prüfen, ob der Handelskonflikt Spuren hinterlassen habe.