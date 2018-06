Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet leicht im Plus - Allergan gefragt

New YorkDie Wall Street hat am Donnerstag ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Der Dow Jones stieg um 0,4 Prozent auf 25.243 Punkte. Der S&P-500 legte ebenfalls leicht zu. Der Nasdaq-Composite hangelte sich mit einem Plus von 0,1 Prozent auf die nächste Bestmarke von über 7697 Zählern.