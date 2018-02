Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet leicht im Plus

„Viele hoffen, aus der Mitschrift (des Fed-Protokolls) herauslesen zu können, wie oft und wie stark die Fed noch an der Zinsschraube drehen wird“, sagte ein Börsianer. Die Fed hatte bei ihrer Sitzung Ende Januar die Zinsen unverändert gelassen, aber weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Anfang Februar hatten Spekulationen auf eine stärkeren Preisantrieb damit höheren Zinsen zu einem Ausverkauf an der Wall Street und an anderen Börsen geführt.