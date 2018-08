Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet mit leichten Verlusten

New YorkDie Wall Street ist am Montag mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index rutschte um 0,2 Prozent auf 25.405 Punkte ab, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite begannen ebenfalls einen Tick niedriger. Die Bilanzsaison verliert in dieser Woche etwas an Fahrt. Nur noch 44 Unternehmen wollen für die Investoren ihre Bücher öffnen.