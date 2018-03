Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet mit Zugewinnen

New York Auch in New York lässt die Angst vor einem Handelskrieg am Dienstag angesichts des Widerstands in Donald Trumps eigenen Reihen etwas nach. Der Dow Jones stieg um 0,5 Prozent auf 24.995 Punkte. Auch der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten je etwa ein halbes Prozent zu. „Es gibt einen großen Druck in Sachen Zölle – nicht nur bei den Republikanern und den Handelspartnern, sondern auch in der Geschäftswelt der USA“, fasste Marktanalyst Peter Cardillo vom Broker First Standard Financial in New York zusammen. Der US-Präsident will bislang allerdings an den Zöllen auf Stahl und Aluminium festhalten.