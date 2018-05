Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet schwächer

New YorkZweifel an einem Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China haben die Wall Street am Mittwoch belastet. Auslöser waren kritische Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump zu den Verhandlungen mit den Chinesen. Trump signalisierte eine Kursänderung in den Gesprächen, da der bisherige Weg nicht erfolgversprechend sei.