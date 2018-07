Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet wenig verändert

New YorkAn der Wall Street haben sich die Anleger zum Wochenanfang zurückgehalten. Viele wollten nun den Verlauf der Bilanzsaison abwarten. Nach Handelsschluss am Montag wollte die Google-Mutter Alphabet ihre Zahlen vorlegen. Zudem trübte die andauernde Unsicherheit über die künftigen globalen Handelsbeziehungen die Stimmung. Der Dow Jones fiel in den ersten Minuten um 0,1 Prozent auf 25.030 Punkte. Auch der S&P 500 und der Nasdaq-Composite eröffneten minimal im Minus.