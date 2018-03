Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street feiert die guten Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt

Am Devisenmarkt ging der Dollar zunächst in die Knie, machte seine Verluste kurz darauf jedoch wieder wett. Der Euro notierte anschließend wie bereits vor Veröffentlichung der Daten bei 1,2280 Dollar. Am Anleihemarkt zogen die Renditen europäischer Staatsanleihen an. Im Umkehrschluss sanken die Kurse. So ging etwa der Kurs des Euro-Bund-Future um 0,1 Prozent zurück.