Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street geht auf Richtungssuche – Rally der Arm-Aktie gestoppt

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch sind die Anleger an der Wall Street bereits zum Wochenauftakt nervös. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Montag kaum verändert bei 34.612 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1 Prozent auf 4445 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 13.670 Punkte.